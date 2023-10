Todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento sobre a necessidade de limpar o filtro da máquina de lavar, certo? Mas afinal, o que é esse utensílio, como funciona e quando realmente higienizá-lo?

A resposta é bem simples! O filtro nada mais é do que um coletor de fiapos, plumas e pelos que as roupas expelem a cada lavagem. Ele age ‘sugando’ todas as sujidades das peças para deixá-las aptas a serem utilizadas novamente.

Acontece que, quando esse mecanismo não é higienizado, ele acumula muita sujeira e acaba ‘devolvendo’ todas as impurezas para as peças nas próximas lavagens.

O acúmulo impede que ele filtre as novas necessidades e ainda suje mais as roupas. Para evitar esse problema, existe uma forma bem simples de limpá-lo – que vamos mencionar ao final da matéria -, mas primordialmente, é preciso manter uma frequência de higienização.

Está curioso para saber como e quando limpar o item da máquina? Então confira a dica abaixo!

Esta é a frequência correta para limpar o filtro da máquina de lavar:

Se você tem o costume de limpar tapetes, cobertores, mantas e as roupas semanalmente, é fundamental que a limpeza do filtro seja feita também uma vez por semana. Geralmente, o mecanismo fica no centro das máquinas, sendo necessário apenas retirá-lo e esfregar com uma escovinha.

Assim, as plumas, fiapos e pelos sairão facilmente, permitindo que ele fique limpinho e apto a ser usado novamente.

Agora, se você tem o costume de dar um intervalo de tempo maior entre as lavagens de tapetes, cobertores e mantas, é possível se dedicar a essa limpeza apenas 02 vezes no mês.

Independente de tudo, sempre que for colocar as peças na máquina, confira antes como está o filtro. Isso porque, além de atrapalhar o processo caso esteja sujo, ele ainda pode ser danificado, sendo necessário contratar um profissional especializado para corrigir o problema. É melhor evitar então!

Mais dicas

Para ter mais eficiência na hora de limpá-lo com a escovinha, opte por utilizar o vinagre de álcool. Basta mergulhar as cerdas da escova em uma pequena quantidade de líquido e passar pelas arestas do filtro. Assim, todas as sujeiras e mal cheiro sairão definitivamente.

