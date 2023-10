Assaí Atacadista abre vagas para emprego no final do ano em Goiás; veja como se inscrever

O Assaí Atacadista, que conta com nove lojas em Goiás, sendo cinco em Goiânia e outras em Anápolis, Rio Verde, Caldas Novas e Valparaíso, abriu mais de 80 vagas no estado para reforçar o efetivo no final do ano.

As oportunidades são de caráter temporário, com o período de atuação sendo entre o dia 20 de novembro e 31 de dezembro, visando justamente se preparar para a maior demanda que costuma acompanhar as celebrações da data. Apesar disso, a empresa garante que há sim possibilidade de efetivação.

As vagas são para operador de caixa, repositor de mercearia, repositor de perecíveis, repositor(a) de FLV (frutas, legumes e verduras) e fiscal de caixa.

A remuneração será compatível com o mercado, acrescida de benefícios, como vale transporte, vale alimentação, refeição no local de trabalho, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, possuírem diploma do ensino médio completo além de disponibilidade para trabalhar em escala de 6×1.

Os interessados devem estar em posse de documentos como RG e CPF, além de disponibilizarem número de telefone para contato e endereço de e-mail. O cadastro é feito exclusivamente por meio do site da empresa até o dia 10 de novembro.