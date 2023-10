“Vontade e disposição eu tenho muita”, diz Lucas Kitão sobre disputa pela Prefeitura de Goiânia

Reconhecidos pelos colegas da Câmara Municipal de Goiânia como alguém que tem futuro na política, Lucas Kitão (PSD) não nega que tem mesmo vontade de alçar voos mais altos.

Em entrevista ao “6 perguntas para” deste domingo (22), o parlamentar afirma que tem “vontade e disposição” para disputar a Prefeitura de Goiânia.

Filiado ao PSD, ele vê dois figurões no partido que estão na frente nesta fila: o senador Vanderlan Cardoso, que já disputou o cargo por duas vezes, e Francisco Jr, ex-deputado federal que atualmente ocupa a Presidência da Codego, no Governo de Goiás.

Lucas se destaca no legislativo goianiense por propor bons projetos, como o do 5G em Goiânia, e também por fazer parte do “Vanguarda” — grupo de vereadores que querem perder tempo com projetos polêmicos e popularesco e se apoiam em boas iniciativas para cidade.

Tanto é que se mostra frontalmente contra a mudança no Código de Vestimenta para o acesso ao Plenário da Casa. Para ele, esse tipo de discussão acontece por falta de noção de alguns colegas.

“É uma regra que é seguida em todas as grandes casas legislativas. É uma forma de valorizar nosso plenário e a organização da Casa. O que precisa haver é uma grande conscientização dos colegas para seguir esse padrão”, defende.

Já os problemas da Comurg, que geram transtornos no cotidiano do goianiense, só serão resolvidos com um “choque de gestão”.

Outro que, segundo Lucas, ainda tem salvação é o prefeito Rogério Cruz.

“É preciso entregar o que está em andamento: obras, políticas públicas, programas sociais, inovações e na modernização da cidade”, aconselha.

6 perguntas para Lucas Kitão

1. Você está terminando o penúltimo ano deste mandato. Foi possível avançar com as propostas feitas junto a seu eleitorado durante a última campanha?

Lucas Kitão: Graças a Deus e ao nosso trabalho, caminhamos para o último ano desse mandato com 90% das nossas propostas de campanha cumpridas ou bem encaminhadas.

Cito as leis que incentivam e autorizam a distribuição da cannabis medicinal em Goiânia e a nova lei de torres e antenas que ajudam a tecnologia 5G a chegar na capital, além da nossa atuação para desburocratizar, gerar mais emprego, dar mais transparência na gestão pública.

Foi um mandato difícil desde 2021. Travamos lutas importantes. Fui contra aumento no IPTU, no transporte coletivo e tenho certeza de que saímos vitoriosos em grande parte dessas lutas.

2. Que balanço faz do grupo Vanguarda na Câmara até aqui?

LK: O Bloco Vanguarda tem crescido a cada dia. Já contamos com seis membros após a chegada do vereador Markim Goyá, empossado na última quarta-feira (18). É um bloco muito bem intencionado e com uma turma boa que está mostrando trabalho por Goiânia.

O balanço que faço é de que o nosso posicionamento é bastante coeso, firme e com votações coerentes com as necessidades da nossa cidade.

3. É favorável à mudança no Código de Vestimenta para acesso ao Plenário?

LK: Não sou favorável. É uma regra que é seguida em todas as grandes casas legislativas. É uma forma de valorizar nosso plenário e a organização da Casa. O que precisa haver é uma grande conscientização dos colegas para seguir esse padrão.

4. Qual a solução para Comurg?

LK: A Companhia precisa passar por um choque de gestão. Precisa abrir as contas de verdade, saber os custos de cada operação e avaliar se vale a pena terceirizar algumas frentes de serviços que a Comurg tem dificuldade em cumprir e que às vezes não consegue oferecer.

Outra coisa que é preciso ser feita é a organização do RH da Companhia. Infelizmente, sabemos que há uma casta de servidores privilegiados, enquanto mais de 95% dos servidores ganham pouco e trabalham muito em condições não tão favoráveis. É preciso valorizar o servidor da ponta e fazer justiça.

5. Qual conselho daria para Rogério Cruz nessa etapa final da gestão?

LK: Mirar na entrega à população e do mandato. O foco é esse, tanto no Executivo, quanto na Câmara Municipal. É preciso entregar o que está em andamento: obras, políticas públicas, programas sociais, inovações e na modernização da cidade.

É o caso, por exemplo, da transformação e requalificação do Centro. Tem tudo para sair do papel. É uma proposta que traz incentivos agressivos no sentido de atrair todas as cadeias de prestação de serviços para o Centro com estímulos para novas construções e reformas em conjunto com a criação de um circuito cultural e gastronômico, sem deixar de manter nossa preocupação com o patrimônio Art Déco. Só atividades econômicas vão devolver a vida para a região.

6. O que é necessário para o Lucas Kitão disputar a Prefeitura de Goiânia?

LK: Vontade e disposição eu tenho muita! Só preciso que Deus me abençoe e me dê mais experiência política.