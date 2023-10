Posto de Medicamentos será inaugurado nas proximidades do Lago Corumbá IV com grande café da manhã

Um dos maiores prazeres dos goianos é passar o final de semana ou até mesmo feriados e períodos de férias descansando às margens do Lago Corumbá IV. No entanto, para garantir uma boa estadia, é necessária a confirmação de que todos os serviços essenciais estão disponíveis por perto.

E neste sábado (28), será inaugurado em Abadiânia, o Posto de Medicamentos Lago Corumbá IV, que servirá justamente para ofertar medicamentos para quem mora ou está de passagem pela região.

Para celebrar o início dos trabalhos, o estabelecimento oferecerá um grande café da manhã para todos que passarem para conhecer o local.

E o objetivo é de incentivar ainda mais o crescimento e evolução do Lago Corumbá IV, que já possui supermercados e postos de combustíveis nas proximidades.

Agora, aqueles que desejarem curtir a região, também poderão adquirir medicamentos e produtos de perfumaria em geral sem precisar ir tão longe.

Para participar do momento da inauguração, basta se deslocar até o Posto de Medicamentos, que fica na GO 474, no km 23, à direita, na sala 04.

E a melhor parte é que o espaço funcionará todos os dias, de domingo a domingo. Ou seja, estará à disposição de todos os clientes, sempre que a necessidade surgir.

Interessados também podem obter mais informações sobre o estabelecimento e os produtos ofertados através do Instagram @postodemedicamentos_lago.