Conheça a trajetória do cantor que chegou a Goiânia com R$ 75, cantou com Gusttavo Lima e agora vai gravar 1º DVD

A jornada em busca do sucesso na música sertanejo e, enfim, engrenar de vez na carreira foi um percurso difícil e marcado por uma série de dificuldades, mas que aparentemente está perto de ser alcançado pelo cantor Gabriel Cedric, de 20 anos. Ele vai gravar o primeiro DVD, em Goiânia.

Mesmo com a pouca idade, o jovem já foi capaz de dividir os palcos com o cantor sertanejo Gusttavo Lima durante uma apresentação da música “Respeita o nosso fim”.

Apesar do recente embalo, a trajetória do jovem foi marcada por intensos desafios.

Natural de Fortaleza (CE), ele chegou a se tornar um sem teto no estado do Piauí – local onde morava -, momento em que resolveu se mudar para Goiânia em busca de um único sonho: conquistar repercussão no ramo musical.

Mas a breve chegada na cidade veio acompanhada de novos desafios. Com apenas R$ 75 no bolso, ele, juntamente com a família, chegou a dormir em postos de combustíveis.

Logo em seguida, o jovem então começou a cantar em diversos lugares da cidade para conseguir sustentar os familiares e, de quebra, obter dinheiro para gravar o primeiro DVD.

As intensas lutas tiveram resultado e a recompensa, por fim, veio. Recentemente, o cantor trabalha para gravar o primeiro DVD, gravando em feiras e praças de Goiânia.

Além disso, Gabriel também realizou uma parceria de sucesso com o produtor musical Jenner Mello, em que lançou faixas como “Bixa Traíra” e “Larguei Tudo por Você”.

Recentemente, ele ainda chegou a participar do programa “A Tarde é Sua”, da apresentadora Sônia Abrão, obtendo o segundo lugar de audiência.