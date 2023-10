Dupla é presa roubando 1.450 maços de cigarros em supermercado de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um homem de 29 anos e outro de 44 foram presos na quinta-feira (26) enquanto tentavam fugir em uma Kombi após roubarem 1.450 maços de cigarros em um supermercado no Grajaú, zona sul de São Paulo.

O 27° Batalhão de Polícia Militar foi chamado por telefone para atender uma denúncia de roubo em um supermercado. Assim que chegaram ao local, encontraram em flagrante três suspeitos fugindo em uma kombi em alta velocidade.

Com eles, foram apreendidos 1.450 mil maços de cigarros, 180 isqueiros e 20 tipos de doces. “A dupla também levou mais de R$ 1.200 do caixa”, diz a secretaria.

O dono do mercado, um homem de 64 anos, disse que um dos suspeitos entrou armado no comércio. Ele rendeu os seguranças e obrigou os funcionários a recolherem os objetos.

A Kombi usada no roubo estava com as placas adulteradas com fita isolante. “Ao descobrirem qual o verdadeiro número do carro, os policiais verificaram que havia queixas de outros crimes que ele estava envolvido”, diz a nota.

A ocorrência foi encaminhada ao 48º Distrito Policial. O caso foi registrado como roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, apreensão de veículo e entrega de objeto.