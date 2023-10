Festa em Anápolis acaba em tiroteio e duas pessoas vão parar no HEANA

Uma festa que ocorria em Anápolis, na madrugada deste domingo (29), próximo à saída para Campo Limpo, teve de ser interrompida após uma confusão que resultou em disparos de armas de fogo e deixou dois jovens feridos.

As vítimas, de 24 e 26 anos, relataram que estavam no local, aguardando na fila do banheiro. Foi então que ouviram cerca de cinco disparos.

Imediatamente, afirmam terem corrido para longe da confusão. Somente após o susto é que perceberam que haviam sido atingidos, um no pé esquerdo e o outro na virilha.

Por meios próprios, se deslocaram até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) para receber atendimento. Ambos não correm maiores riscos e passam bem.

As autoridades foram acionadas e colheram os relatos das vítimas. Questionadas acerca da identidade do autor dos disparos, os homens afirmaram não saber de quem se tratava e também alegaram que não havia câmeras de segurança no local.

Os detalhes de como a confusão aconteceu ainda são uma incógnita e o caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil.