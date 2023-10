Motorista de aplicativo passa por apuros ao fazer ‘corrida informal’ próximo a motel

Um motorista de aplicativo teve de acionar a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (30) após passar momentos de sufoco com uma cliente que lhe roubou a aliança e quase levou junto as chaves do carro, em Aparecida de Goiânia.

Conforme a vítima, estava em serviço quando uma travesti abordou-o e solicitou uma viagem informal – fora da plataforma – até uma distribuidora de bebidas mais próxima.

No trajeto de volta, a suspeita teria retirado as chaves do veículo e exigido que o motorista lhe fizesse uma transferência via pix. Caso contrário, iria joga-las em um terreno baldio próximo.

O profissional se recusou, o que deu início a uma luta corporal, momento no qual a acusada teria lhe subtraído a aliança e fugido do local.

A PM foi acionada e fez buscas a fim de encontrar a suspeita, mas não obteve sucesso.