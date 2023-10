Anápolis está com inscrições abertas para os Jogos da Primavera

A Prefeitura de Anápolis anunciou a abertura das inscrições para a 50ª edição dos Jogos da Primavera, com 15 modalidades esportivas divididas entre individuais e coletivas.

A competição é promovida de forma a reunir unidades de ensino públicas e privadas no município, sejam elas de ensino fundamental, médio ou superior.

As modalidades coletivas são: futsal, basquete, handebol, voleibol e queimada, e cada unidade de ensino pode inscrever um grupo de estudantes para cada categoria.

Já as individuais são: atletismo, badminton, capoeira, judô, karatê, natação, patins, skate, tênis de mesa e xadrez, não havendo limite para a quantidade de inscrições.

Para fazer o registro, é necessário acessar o site oficial dos Jogos da Primavera e seguir o passo a passo, conforme descrito no edital da iniciativa. O prazo vai até o próximo domingo (05).

Além das competições, também haverá o tradicional concurso onde serão eleitos o Rei, a Rainha, o Príncipe e a Princesa do evento.

O procedimento para poder concorrer também deverá ser feito por meio do site dos Jogos de Primavera, com as inscrições indo até a próxima sexta-feira (03).

A solenidade de escolha acontecerá no dia 14 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal.

A abertura oficial dos jogos, por sua vez, será realizada no dia 16 de novembro, às 19h, no Ginásio Internacional Newton de Faria, e contará com a participação de todas as equipes inscritas.

Por fim, as competições terão início no dia 20 de novembro.