Jovem impressiona ao mostrar como os vasos são limpos nos EUA (não pode ir água)

Uma jovem viralizou ao mostrar como funciona o método de limpar os banheiros, especialmente os vasos sanitários, nos Estados Unidos da América e os internautas ficaram um pouco confusos.

No vídeo em questão, a imigrante Thata Orlando aparece jogando vários produtos dentro do vaso. “Taca os produtos todos dentro do vaso, taca cloro no vaso todo e depois vem esfregando com a buchinha”, disse.

“Eu gosto de esfregar tudo [com a buchinha], misericórdia. Esfrego até em volta do vaso com a escovinha para tirar aquele cheiro de xixi. Depois venho tirando todo o excesso daquela espuma e da sujeira com o papel toalha”, continuou.

“Aí sim eu venho com o pano úmido tentando tirar tudo o que conseguir. Aí eu lavo e torço o pano quantas vezes forem necessárias, até eu achar que ficou limpo”, explicou.

Segundo Thata, ela usa apenas bons produtos, papel toalha e pano para concluir a limpeza. Os internautas questionaram o porquê de não poder jogar água durante o processo.

A verdade é que, fora do Brasil, não existe o costume de ter ralos espalhados pelos cômodos da casa. Logo, não tem um local apropriado para escoar a água. Assim, as pessoas preferem limpar a seco.

Veja o vídeo!