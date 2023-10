Mulher morre e outra fica presa às ferragens após colisão frontal na GO – 060

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (30). A vítima, de 65 anos, faleceu no local, enquanto a outra, de 46 anos, foi encaminhada para uma unidade de saúde.

A colisão ocorreu entre dois carros, na GO-060, KM 48, próximo a Claudinápolis, no povoado de Nazário. Ambas as motoristas estavam desacompanhadas quando ocorreu o impacto frontal.

A vítima ferida ficou presa pela perna esquerda nas ferragens do veículo Honda City, o que resultou em uma fratura do fêmur. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e constatou que ela estava consciente, mas apresentou sinais de desorientações, além de se queixar de dores no lado direito do tórax.

Com isso, a equipe retirou a mulher do carro e a encaminhou a uma unidade de saúde em Trindade.

Já a segunda vítima também ficou presa às ferragens do veículo Mobi, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.