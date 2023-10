Mais 6 cidades de Goiás abrem inscrições para programa que oferece moradias a custo zero; saiba como participar

Mais 06 cidades de Goiás abriram as inscrições para o programa ‘Pra ter onde morar’, da Agência Goiana de Habitação (Agehab), que visa oferecer moradias totalmente custeadas pelo estado.

A iniciativa visa combater o déficit habitacional de maneira emergencial, com subsídio para locação de imóveis e fornecimento de casas a custo zero.

Ao todo, serão distribuídos 317 imóveis para os municípios de Davinópolis, Palminópolis, Piranhas, Turvânia, Ipameri e Rio Verde.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Agehab ou realizar a candidatura de forma presencial na prefeitura de cada município. O prazo é até o dia 14 de novembro.

Entre os requisitos para participação no programa, estão: ter renda de até um salário mínimo, não ter sido beneficiado em nenhum programa de moradia, ser inscrito no CadÚnico e morar no município que vai concorrer à casa há pelo menos três anos.

As residências contam com sala de estar/jantar, um banheiro, dois quartos, área de serviço coberta, quintal descoberto e entre outros.

Mais informações estão disponíveis no site da agência.