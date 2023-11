Pode não parecer, mas há datas de aniversário que podem representar e significar muito na vida dos (sortudos) que nasceram nelas.

Acontece que, segundo a astrologia, esses dias representam muito no universo espiritual e pode ser refletido para a vida das pessoas.

6 datas de aniversário que são as melhores e quem têm elas deveria agradecer:

1. 10 de julho

Começando nossa lista, as pessoas que nascem em julho sofrem um grande impacto em suas vidas graças a essa data.

O mês entrega a essas pessoas uma certa timidez, introspecção e muita seriedade. Apesar disso, são pessoas que valorizam muito os momentos em família e um amor intenso.

2. 20 de outubro

Os nascidos no mês das crianças são bastante otimistas e positivos em relação a tudo à sua volta!

Essas pessoas são bem confiantes e não desistem fácil quando colocam algo na mente. Obstinação é o seu lema!

3. 10 de fevereiro

Enquanto isso, para os que vieram ao mundo em fevereiro aqui está uma belíssima definição: originalidade e mudança.

Nascer nessa época do ano garante a essas pessoas um desejo enorme de independência, inteligência nata e uma forte liberdade, que transpira em todo o seu ser.

4. 05 de abril

Quem nasce no mês de abril possui uma grande tendência a ser mais sábio.

Pessoas deste mês, especialmente no dia 5 são bastante sensíveis, emotivos, sentimentais e amorosos. Sem contar que a intuição é muito boa e o sexto sentido é desenvolvido.

5. 12 de dezembro

Pode não parecer, mas quem nasce no dia 12 de dezembro é uma pessoa muito inteligente.

Isso porque, trata-se de pessoas que estão sempre abertas a novas experiências e querendo aprender, além disso, possuem a mente aberta e intuitiva.

6. 22 de maio

Por fim, aqueles que sopram as velinhas no final do mês de maio também são bastante inteligentes e espertos.

São pessoas com um pézinho no meio artístico e um talento nato para cantar e tocar instrumentos. Essas pessoas nasceram para governar, dirigir, mandar, comandar, reinar, dar ordens.

