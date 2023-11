Amigas fazem viagem no tempo e mostram o que a geração atual jamais vai viver

Uma postagem de duas amigas sobre um assunto que dá muita saudade nas pessoas viralizou nas redes sociais e fez sucesso entre os seguidores na internet.

Acontece que o perfil no Instagram das irmãs Laura e Luiza, o Noisfaria, se teletransportou lá para o passado e trouxeram momentos dos anos 2000 que encheram os corações da galera de saudades e nostalgia.

Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, a publicação atingiu 750 mil visualizações, além de mais de 70 mil curtidas.

Na gravação, elas simulam um momento lá do passado de quando as pessoas curtiam as coisas dos anos 2000, como o uso do chat de conversas MSN, o hábito de tirar foto em uma câmera analógica para postar na rede social Orkut, entre várias outras.

Além de despertar a nostalgia da galera, as irmãs provocaram muita saudade revivendo a época que as pessoas usavam as famosas correntinhas de coração, o famoso colar da amizade.

Trata-se de um artigo em formato de coração em que ele era partido ao meio e, quando as bandas se juntavam, formava um coração da amizade. Muitas pessoas usavam para celebrar o carinho por um amigo.

Em seguida elas usam gírias e expressões que eram muito famosas na época, como o termo “miguxa”, que se refere a uma amiga de uma forma mais íntima e carinhosa.

Confira o vídeo completo da publicação: