Caiado busca investimentos de gigantes chinesas para o estado

Segunda maior economia mundial, de acordo com as projeções e resultados do Fundo Monetário Internacional (FMI), a maior potência econômica asiática, a China, recebe a partir desta quinta-feira (02), uma comitiva oficial de Goiás, liderada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), que fará visitas e fechará parcerias com multinacionais dos setores de mineração, construção civil, energia solar, tecnologia e fabricantes de veículos elétricos.

A viagem, que contará com visitas a quatro cidades chinesas, deve consolidar os acordos comerciais iniciados pelo Governo de Goiás ao longo dos últimos meses.

“Goiás cresce no mesmo ritmo que a China, por isso temos que buscar investimentos estrangeiros que sejam capazes de construir resultados da magnitude que nosso estado merece”, ressalta o governador Ronaldo Caiado.

O Governo de Goiás recebeu, em diversas ocasiões no palácio das Esmeraldas, lideranças chinesas, apresentando os resultados de crescimentos exponenciais alcançados na atual gestão.

O PIB goiano de 2022 apresentou crescimento de 6,6% e superou a expectativa de crescimento do PIB Nacional, que era de 2,9%, segundo dados do IBGE.

A inserção internacional de Goiás e o estreitamento das relações com a China foram intensificadas em 2023 com os encontros, garantindo um aporte de R$ 3 bilhões em investimentos para o estado.

Outro fator de destaque foi que, no mês de agosto, pela primeira vez na história, Goiás recebeu a visita do embaixador chinês, Zhu Qingqiao.

A diplomacia dos chefes de Estado resultou na parceria e na visita do governo goiano a empresas de renome mundial, como a mineradora CMOC, além da gigante da tecnologia, Huawei e da Chint Power, que é uma fabricante chinesa de soluções inteligentes de energia desde 1984.

Com o objetivo de atrair a empresa para se sediar na cidade de Itumbiara, Sul do estado, o governo goiano se reúne com executivos da indústria, com foco na produção de medidores de água, energia e células fotovoltaicas.

Caiado realiza também a visita técnica à BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, onde se reúne com empresários da multinacional para discutir a fabricação de ônibus elétricos em Goiás.

O governador de Goiás acredita que a visita poderá atender as expectativas em acordo comercial e ainda garantir que Goiás salte de consumidor de produtos importados, como motores de trator, visto a sua importância para o setor agropecuário, para se tornar exportador, atendendo ao mercado nacional, consolidando ainda a geração de empregos e renda para a população goiana.

“Quero buscar a experiência chinesa e desenvolver o nosso estado. Precisamos avançar nos acordos internacionais e costurar espaços para o empresário goiano”, afirmou Caiado.

A comitiva de Goiás será composta pela primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, do secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, secretário de Infraestrutura, Pedro Sales, secretário de Indústria e Comércio, Joel de Sant’Anna Braga, diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Adryanna Caiado, além de outras autoridades políticas como o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, e representantes de setores empresariais.