É possível fazer um ar-condicionado caseiro para aliviar do calorão (muito fácil)

Com as altas temperaturas que o todo o território brasileiro tem vivenciado, o desejo por um ar-condicionado em casa só tem aumentado para todo mundo, certo? Acontece que isso pode envolver muitos custos, além do aparelho.

Mas como conseguimos um ‘jeitinho’ para tudo, encontramos uma forma de fazer, nada mais e nada menos que, o seu próprio ‘refrigerador’ caseiro, para fugir desse calor terrível.

Para obter o resultado de um ar geladinho em casa, serão precisos poucos itens bem práticos e que quase todo mundo já tem em casa, como um ventilador, por exemplo.

Ficou curioso para entender como isso funciona? É simples: acompanhe o passo a passo abaixo e faça você também o seu próprio ar-condicionado caseiro, para evitar aquele suor incessante e o desconforto do tempo quente. Olha só!

É possível fazer um ar-condicionado caseiro para aliviar do calorão:

Bom, o primeiro passo é ter o ventilador, duas garrafas pets, arame e gelo. Fácil, né?

Depois de reunir todos os itens, vamos para a prática de criar esse sistema de refrigeração improvisado. Recorte a base das garrafas para transformá-las em dispensadores de gelo. Elas serão presas com a ‘boca’ para baixo, tampadas.

Em seguida, é só fazer vários furos nas laterais das garrafas para permitir a saída do ar frio. Agora, prenda ao ventilador utilizando o arame.

Para finalizar, basta encher as garrafas com gelo, ligar o ventilador e remover o excesso de água em uma tigela, afrouxando a tampa das garrafas.

Por mais que você não esteja credibilizando muito a dica, acredite: as simples pets com gelo e o ventilador podem ser uma mão na roda na hora que o calor aumentar.

Além de prático, você não precisará sofrer com as dívidas em adquirir um ar-condicionado convencional, instalar e se assustar com a conta de luz ao final do mês.

