Entenda por que você deve desligar o seu celular pelo menos 5 minutos por semana

O uso generalizado do celular na sociedade moderna trouxe tanto benefícios quanto desafios para todos seus consumidores e população no geral.

Por um lado, a comunicação instantânea e o acesso à informação são mais acessíveis do que nunca e numa velocidade impressionante.

Por outro, a dependência excessiva dos dispositivos pode levar a uma desconexão das relações interpessoais e contribuir para a alienação social.

Encontrar um equilíbrio saudável no uso do celular é essencial para preservar a qualidade das interações humanas e promover uma sociedade mais consciente e conectada.

Entenda por que você deve desligar o seu celular pelo menos 20 minutos por semana

O primeiro ponto é que o aparelho precisa ser desligado de vez em quando para que ele possa ter sua vida útil prolongada, tanto de bateria, quanto de hardware e sistema.

Uma das principais causas de complicações e problemas em aparelhos é o acúmulo de cache devido às inúmeras ações que executamos no sistema do telefone o tempo todo.

O uso contínuo é capaz de gerar pequenos danos e problemas ao sistema que consumiriam bastante memória de armazenamento e poderiam afetar diretamente o hardware.

Um smartphone também pode passar por problemas que um computador comum sofre, como lentidão, travamento e que isso não está ligado necessariamente a falhas de estrutura física.

O processo de desligar o aparelho encerra todos os processos de funcionamento e softwares rodando, até mesmo em segundo plano, o que faz limpar a memória RAM e o cache acumulado depois de dias de utilização e consumo de bateria.

5 minutos de pausa que salvam a segurança do seu aparelho

O professor da Universidade de Brasília e pesquisador na área de segurança cibernética Demétrio Antônio da Silva Filho, em entrevista ao UOL, recomenda a atualização periódica do sistema do aparelho de modo que o fabricante possa fazer as devidas correções ao identificar falhas de segurança.

O especialista conta sobre a importância de desligar por 5 minutos um celular para evitar falhas de segurança e possíveis invasões no sistema.

“Se um programa já estiver rodando no celular, ele [o aparelho] já está comprometido. Os ataques vêm de fora para dentro. Se há uma falha de segurança, eles duram um tempo mínimo para explorá-la. Assim, desligar o celular por 5 minutos só reduziria de 5/1440 (a fração de minutos do dia) a possibilidade do celular não ser invadido”, afirmou.