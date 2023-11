Conheça a praia que fica escondida em Goiás e, além de cerveja, também tem almoço

No meio do Cerrado goiano, existe uma espécie de resort com uma praia escondida, na zona rural de Pirenópolis, que promete um ambiente de total relaxamento para os visitantes.

Trata-se do Recanto Carranca, espaço construído às margens do Rio Dois Irmãos e no meio das belezas naturais do município.

No local, os turistas podem relaxar na praia de água doce, sendo atendido pelos garçons do estabelecimento às margens do curso d’água.

Por sinal, as opções para quem quiser ‘beliscar’ alguma comidinha no empreendimento são diversas. Além de petiscos, o Recanto oferece diferentes opções de drinks e cervejas, além de servir almoço.

Os visitantes ainda podem aproveitar de um complexo de piscinas aquecidas e várias redes distribuídas pela atração turística.

Para conhecer o empreendimento, é necessário pagar uma taxa de visitação, que pode variar de R$ 35 a R$ 50, conforme os serviços que forem ser utilizados. Crianças de até 10 anos estão isentas.