Sonoramente e esteticamente falando, há alguns sobrenomes que caem bem melhor para as mulheres do que para os homens.

Acontece que tem alguns nomes de família que parecem terem sido feitos para combinarem com os vocativos femininos. Veja!

6 sobrenomes que ficam mais bonitos em mulheres do que em homens:

1. Garcia

Começando nossa lista, Garcia quer dizer generoso ou generosa e nasceu na Espanha, espalhando-se facilmente pelos quatro cantos do planeta.

Mas muito mais do que só beleza no significado, o nome de família possui um quê a mais para dar match com nomes de mulheres. Por exemplo, Joana Garcia e Débora Garcia. Combina, né?

2. Almeida

Aqui temos um nome árabe muito comum entre as famílias brasileiras. Almeida significa “glorioso” ou “a planície”. Além disso, o nome surgiu a partir da nomenclatura de um castelo portugues no século XIV.

Bom, mas veja como ele combina com as mulheres: que tal Laura Almeida?

3. Lima

Lima ou de Lima é mais uma herança portuguesa aos brasileiros, mas dessa vez com origem galega. Surgido no século 12, onde dom João Fernandes de Lima ficou conhecido como “o Bom”.

Assim, a palavra ganhou esse significado, trazendo muita força para quem o carrega no nome.

Agora nos conta: é um baita sobrenome para a mulherada, né?

4. Gonçalves

Muito popular, Gonçalves é um patronímico, isto é, formado do nome do pai ou de nome de ascendente, que significa “filho de Gonçalo”.

Gonçalo, para quem não sabe, tem origem no nome germânico Gunther. Gunther, por sua vez, vem de Gunthi que quer dizer “combate”.

Mas muito além de significado e histórias, esse nome de família combina super com as mulheres, como Ana Gonçalves.

5. Alves

A origem do nome de família Alves é nórdica e significa “guerreiro”, “protetor” ou mesmo “exército”.

Mas em outras traduções, ele pode representar também o diminutivo de Álvares, significando “filho de Álvaro”.

A questão é que tem muita gente que acha esse um baita match com nomes femininos, por exemplo, Julia Alves.

6. Nunes

Encerrando nossa lista, Nunes também veio de Portugal e é derivado do nome próprio Nuno ou Nuño. Ou seja, alguém que era identificado como “filho de Nuno”.

Independente de sua origem, o termo combina muito com nomes de mulheres, como Maria Nunes.

