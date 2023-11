Ele foi no mercado da Itália e mostrou a diferença de preços com Brasil; é impressionante

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um homem brasileiro morando na Itália mostrando a realidade dos preços dos produtos por lá e comparando os mesmos com o Brasil.

A ação gerou polêmica e rendeu comentários entre os internautas. O que mais surpreendeu e chamou a atenção dos seguidores foi o valor final de ambos países.

O intitulado blogueiro em seu perfil no Instagram Heynego, Felipe Avancini, utilizou seu perfil para compartilhar com os seguidores como funciona um dia de compras em um mercado na Itália fazendo comparações entre lá e o Brasil.

“Fazendo compras no Brasil e fazendo compras aqui na Itália. 8 cocas por 3,19 € euros. Uma latinha no Brasil R$ 2,95”, começa o homem comparando os itens no início do vídeo.

No decorrer da tour pelo mercado, ele vai exibindo itens como energético, arroz, latas de feijão, macarrão, extrato de tomate, atum, entre outros, e comparando quanto custa na Itália e quanto está custando no Brasil.

Ao final, ele exibe o montante total dos produtos que levou: “compra finalizada na Itália de € 49 euros. Compra no Brasil ficou R$ 281,97”.

A postagem teve tanta repercussão que atingiu mais de 374 mil visualizações, além de 10707 curtidas e vários comentários de seguidores.

Revoltado, um seguidor comentou: “Mas você mostrou várias marcas do mercado (que em teoria são mais baratas), e as demais marcas? Comparou arroz carrefour com o urbano.”

Confira o vídeo completo da publicação: