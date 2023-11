Conheça a cidade que é uma gracinha e já foi considerada a Buenos Aires de Goiás

Situada a 550 km de Goiânia, a cidade de Posse, que já foi até mesmo considerada a Buenos Aires de Goiás, encanta com a beleza da região e a riqueza da cultura local.

Contando com uma população de quase 35 mil habitantes, segundo dados do Censo de 2022, o município se destaca por todo o charme e a comparação com capital argentina, originada principalmente por conta da proximidade com o Rio Prata.

A cidade teve origem no início do século XIX, quando imigrantes nordestinos pisaram no solo durante as intensas buscas por terras férteis para o cultivo de cereais.

Logo após a fundação, o município floresceu e progrediu com o pastoreio, a lavoura e a operação de engenhos, todavia, pouco tempo depois, foi fortemente impactada com um surto de malária, que acabou por dizimar a população.

Aqueles que sobreviveram decidiram se mudar para a região da chapada, onde fixaram o novo povoado de Posse, que em 1855 foi elevado à categoria de distrito. Com crescimento constante, sendo especialmente impulsionado pela agricultura, pecuária e a indústria rural, alcançou a autonomia em 1872.

Por mais que um dia tenha sido considerada a Buenos Aires de Goiás, atualmente a cidade é conhecida como a “Rainha do Nordeste goiano”, pelo simples fato de ser o principal centro da região.

Todavia, para além da rica história, o município salta aos olhos dos goianos com as belezas naturais que abriga, tendo como um dos principais destaques o encantador Poço Azul.

Localizado a apenas 12 km do Centro de Posse, o santuário natural coleciona paisagens surpreendentes e águas cristalinas de tirar o fôlego, ideais para aqueles que buscam viver bons momentos de relaxamento e frescor.

Mas não para por aí, o local é um verdadeiro refúgio para os turistas, agradando também os mais aventureiros. Isso porque a cidade apresenta uma impressionante cachoeira de 35 metros de altura, vista como a mais grandiosa dentre as cinco que podem ser encontradas pela charmosa trilha de apenas 1 km.

Com tantas belezas e opções para todos os tipos de turistas, o município é tido como um verdadeiro tesouro goiano que vale a pena conhecer.