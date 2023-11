Ex-baterista da banda Ramones é nome confirmado em Festival Goiânia Noise

A 27º edição do festival Goiânia Noise promete trazer o bom e tradicional rock’n’roll com a presença de nomes de peso no cenário da música internacional.

Desta vez, o evento acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de novembro no Centro Cultural Martim Cererê, localizado no Setor Sul. O valor do ingresso é a partir de R$ 50 (meia-entrada por noite) e pode ser adquirido no site Bilheteria Digital.

Um dos nomes confirmados na festividade é o do ex-baterista da banda Ramones, Richie Ramone, que estará presente na sexta-feira (10).

Além dele, também se apresentam na data: Joe Silhueta, Os Cabeloduro, Mechanics, Terra Cabula, Bizarrones, Black Lines, Vento Cobre, Banana Bipolar e Can Sad.

Já no sábado (11), será a vez das bandas Black Pantera, Black Drawing Chalks, Coró de Pau, Trampa, União Clandestina, Chef Wongs, Josefo e os Para-Raios, ÀIYÉ, YPU, Insanidade, Projeto Astral, Cadibóde, Idos de Março e Frontera.

No domingo (11), o evento receberá o ex-vocalista da banda internacional Judas Priest, Tim Ripper Owens, além dos grupos Jukebox From Hell, Tess, Never Looj Back, Lâmpada Mágica e Zelena.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no perfil oficial da página no Instagram.