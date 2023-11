PSDB não tem pressa para tomar decisão em Goiânia

Após receber apenas 5 mil votos à Prefeitura de Goiânia em 2020, quando foi representado pelo deputado estadual Talles Barreto (atualmente no UB), o PSDB não tem pressa para definir quem será o candidato do partido em 2024.

À Rápidas, a vereadora Aava Santiago (PSDB) disse que a sigla está se preparando para apresentar um projeto consolidado ao eleitor goianiense e que no momento ouve “agentes públicos, atores políticos e sociedade civil mobilizada”.

Só após a elaboração deste projeto é que haverá a definição do nome. Além da própria Aava, outros dois peessedebistas que podem se credenciar à disputa são o jornalista Matheus Ribeiro e o economista Valdivino de Oliveira.

Apesar de ser o favorito de Marconi Perillo, Matheus enfrenta resistência interna dentro do partido.

No ‘6 perguntas para’ desta semana, a vereadora cravou que o partido, diferente de 2020, onde ficou na 11ª colocação, não vem apenas para marcar território e vai entrar na disputa para valer.

Semana pode ser quente na Câmara de Goiânia

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que as denúncias do Bloco Vanguarda contra o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), podem ser apresentadas nesta semana.

Era esperado que as acusações fossem realizadas na última semana, o que não aconteceu. “As exonerações de servidores ligados ao Vanguarda podem ser determinantes”, disse um.

Amauri Ribeiro entra na mira

Amauri Ribeiro (UB) é outro que pode estar na berlinda. Grupos da sociedade civil vão até a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para protocolar uma representação na presidência contra o deputado estadual.

A representação seria por falas proferidas pelo parlamentar durante discursos na tribuna.

Vereadores de Anápolis não tiveram os salários descontados

Diferente do que foi prometido por Dominguinhos (PV), os vereadores de Anápolis não tiveram a ausência na sessão do dia 04 de outubro descontada dos salários.

Os dados foram obtidos através do Portal da Transparência da Câmara. No dia em questão, a sessão ordinária foi encerrada de forma precoce por falta de quórum. O presidente da Casa tratou o episódio como sendo uma “vergonha”.

Bazar da Gratidão é realizado em Goiânia nos próximos dias

Entre os dias 08 e 10 de novembro será realizado o “Bazar da Gratidão” na sede da Associação de Combate ao Câncer do Estado de Goiás (ACCEG).

Os preços variam entre R$ 5 e R$ 200 e serão comercializados itens como árvores natalinas, guirlandas, cachepôs, laços, centros de mesas, louças, como pratos, tigelas, jarras, xícaras, e peças decorativas. O horário de funcionamento será das 09h às 18h.

A renda obtida pelo bazar será destinada ao Hospital do Câncer Francisco Camargo, que está sendo construído em Inhumas.

Nota 10

Para Laís Nunes, atleta goiana natural de Barro Alto e que ganhou a medalha de ouro no Wrestling no Pan Americano de Santiago, no Chile.

Natural da cidade de Barro Alto, Laís mostrou novamente porque é uma das melhores do mundo na categoria até 62 kg, vencendo todas as três lutas que fez sem maiores dificuldades.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia. Ano após ano, a pasta não consegue solucionar o problema de escoamento de água da chuva na capital.

O resultado desse descaso são diversas áreas alagadas, causando transtornos para moradores e motoristas da cidade.