Conheça o pequeno distrito que é considerado ‘o marco zero’ do estado de Goiás

A Cidade de Goiás é considerada o local onde tudo começou quando o assunto é a fundação do estado. No entanto, o que poucos sabem é que um distrito em específico carrega essa história, que chegou a ser tombado como Marco Zero do Estado.

A decisão foi oficializada ainda neste ano, em 10 de agosto, o que aponta para o recente reconhecimento do valor histórico do distrito de Buenolândia.

Também conhecido como Barra, por ser onde se encontra o Rio Vermelho e o Rio Bugre, foi o local onde Bartolomeu Bueno, o famoso Anhanguera, iniciou a exploração e colonização de Goiás.

O bandeirante começou a organizar a expedição ainda em 1722, saindo de Santa do Parnaíba, em São Paulo, e se fixando em Goiás em 1727.

Neste momento, ele organizou o Arraial da Barra, o primeiro do estado, assim como o Ferreiro, Santana e Ouro Fino, ao longo do Rio Vermelho. Os quatros arraiais formaram um complexo e, a partir disso, a ocupação do território se intensificou.

No entanto, o Arraial da Barra recebeu ainda mais moradores por ter sido onde encontrou-se uma mina de ouro. Com isso, ergueu-se a Igreja Nossa Senhora do Rosário, considerada a primeira casa de oração do planalto central.

Então, em 1850, o Arraial se tornou Freguesia e, em 1938, recebeu o nome de Buenolândia, uma homenagem ao fundador. Contudo, o nome tampouco reflete o apreço da população pela figura história, tanto que a decisão surgiu a partir de um decreto estadual, de acordo com a professora de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Goiás (UFG), Luciana Helena Alves da Silva.

A pesquisadora, que teve como objeto de pesquisa a história do distrito, apontou que Bartolomeu não foi visto com bons olhos pela população local para se considerado merecedor de tal homenagem. “Ele sempre foi a persona non grata. Ninguém gostava dele”, disse em documentário do Caravídeo Produções

Diante disso, ao questionar os moradores do distrito, a maioria responderá que reside “na Barra”.

Assim, além de manter o nome original, a população passa os dias às margens do Rio Vermelho, o principal ponto de lazer. Quanto à qualidade de vida, moradores apontam que é um local de paz, sem ocorrências de crimes.

Com o reconhecimento do distrito como Marco Zero, agora, os residentes se organizam para construir um Museu da Mineração, que seria o primeiro do estado, além da reforma da casa de Bartolomeu.