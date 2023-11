Motorista de aplicativo surpreende com resultado de quanto ganhou em 1 dia

Um motorista de aplicativo viralizou ao mostrar quanto é possível faturar em um dia comum com corridas através das plataformas e o valor deixou vários internautas surpresos.

Marcos Vinícius Lopes trabalha com o aplicativo da Uber na cidade de Diadema (SP) há algum tempo e explicou que, logo pela manhã, deixou a esposa no trabalho e abasteceu R$ 50 para iniciar as viagens.

Nas imagens, é possível ver que o profissional aceita inúmeras corridas com variados valores (entre R$ 6 e R$ 65). “A gente nunca perde, a gente sempre ganha”, disse.

Por fim, ele recebeu uma última solicitação, próximo à casa dele, no valor de R$ 15. O motorista aceitou e finalizou o dia com R$ 358,26 no saldo da Uber.

Como os trajetos das viagens foram longas, os internautas pontuaram que Marcos, provavelmente, abasteceu outra vez e também precisou comer. Apesar destes custos, o lucro foi excelente.

“Que maravilha! Faça mais vídeos assim”, disse uma mulher. Outros comentaram sobre a sorte das viagens mais caras e a coragem para enfrentá-las.

Veja o vídeo!