Brasileira viraliza ao mostrar realidade inacreditável de como é viver no país mais caro do mundo

“Aqui simplesmente parece que tu bateu as botas e foi para o paraíso de tão perfeito”, disse a brasileira conhecida como Pati Vlogs sobre a Suíça. A criadora de conteúdo de viagens apontou, em vídeo, como é viver no país e fez sucesso nas redes sociais.

No vídeo, postado no Instagram em colaboração com o viajante Pablo Fakir, o jovem brinca que até o esgoto é de água cristalina.

Além de lagos com águas transparentes, a brasileira afirma que as montanhas parecem fotografias de ‘plano de fundo do Windows’.

Quanto ao custo de vida, Pablo aponta que a Suíça é líder no assunto. Enquanto isso, o salário mínimo é de aproximadamente € 4.400, ou R$ 23.000.

Para exemplificar como é uma saída para jantar no país, a Pati relatou que um sanduíche com batata frita custou 60 francos suíços, que equivale a cerca de R$ 350.

Além disso, a Suíça não oferece saúde pública, sendo que os cidadãos são obrigados, por lei, a pagarem os próprios planos de saúde, segundo o viajante. Ele explica que, por conta do custo de vida tão alto, as pessoas optam por trabalharem no país e buscar outras nações como moradia.

Assim, o local é um caldeirão de nacionalidades, com quatro idiomas oficiais, sendo eles alemão, francês, italiano e romanche. O inglês, por sua vez, não é oficial, mas é falado por muitos habitantes.

Junto com o custo de vida alto, a qualidade também segue. De acordo com Pati, que a Suíça é considerada uma das nações mais seguras do mundo e mostrou uma série de bicicletas sem cadeados nas ruas.

Desse modo, a secção de comentários foi recheada de mensagens de internautas que gostariam de conhecer o local. “Iria imediatamente”, comentou uma. “Meu sonho de vida visitar esse país”, confirmou outra.