Conheça o recanto de paz que fica em Goiás e mais parece o Pantanal

Dentro do município de Formosa, localizado na região do Entorno do Distrito Federal (DF), existe um local que até lembra as terras do Pantanal, mas fica em Goiás mesmo.

Trata-se do Hotel Fazenda Recanto Pedra Grande, que se encontra na zona rural do município. A localidade apresenta uma verdadeira experiência bucólica para os visitantes.

Isso porque ela se encontra em meio à mata nativa, onde circulam córregos, piscinas naturais, pássaros e até gado solto.

O Hotel Fazenda oferece suítes para os visitantes se hospedarem, além de disponibilizar refeições caseiras para matar a fome.

Os turistas também podem aproveitar atrações como pescaria, piscinas naturais e passeio de canoa nas águas do Recanto Pedra Grande. Tudo isso em uma paisagem alagada que lembra o pantanal.

Outras opções atrativas são a possibilidade de passear a cavalo e de charrete, além de trilhas em vegetação natural preservada e observação de aves.