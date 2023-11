Dominguinhos aproveita que Roberto está longe para se aproximar de Gomide e Márcio Corrêa

Enquanto Roberto Naves (Republicanos) está na China, Dominguinhos (PV) aproveita para estreitar laços com dois dos principais postulantes à Prefeitura de Anápolis em 2024.

Nesta semana, ele se reuniu com os deputados estadual Antônio Gomide (PT) e federal Márcio Corrêa (MDB).

Em pauta, além dos investimentos para Anápolis, as eleições de 2024. Com Gomide, Dominguinhos conseguiu emenda parlamentar de R$ 500 mil para reforma da Escola Municipal Deputado José de Assis, no Bairro de Lourdes.

Ele também começou a articular para 2024. Como adiantado pela Rápidas, o projeto político do vereador consiste em ser o mais votado e novamente conduzido à presidência da Casa, para que em 2026 seja candidato a deputado estadual.

Vale lembrar que o PV, partido ao qual Dominguinhos é filiado, integra a federação com o PT e o PCdoB. Ou seja, Dominguinhos e Gomide devem subir no mesmo palanque.

Márcio Corrêa também foi visitado pelo presidente da Câmara, em Brasília. O emedebista também é postulante à Prefeitura de Anápolis e o recebeu muito bem em seu gabinete, fato que impressionou o chefe do Poder Legislativo anapolino.

Mauro Rubem segue no olho do furacão na Alego

Mauro Rubem (PT) novamente foi tema da sessão ordinária desta quarta-feira (08) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Deputados criticaram a maneira exaltada com a qual o colega chegou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), que provocou o término da sessão da última terça-feira (07).

No mesmo dia duas representações foram protocoladas por deputados bolsonaristas contra Mauro Rubem.

João da Luz exagerou ao dizer que 139 motociclistas morreram em 2023

O Portal 6 averiguou junto à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis e não procede que a cidade já registrou 139 mortes de motociclistas neste ano.

A informação havia sido dada pelo vereador João da Luz (PSC) durante sessão ordinária da Câmara Municipal e virou assunto inconteste por longos minutos.

Suplente de deputado defende nome de Daniel Vilela para Prefeitura de Goiânia

Pré-candidato do MDB à Prefeitura de Goiânia, o suplemente de deputado federal Felipe Cecilio (MDB) ainda bate o pé para defender candidatura própria do partido na disputa pela Prefeitura de Goiânia, em 2024.

Em conversa com a Rápidas sustentou que se o partido não quiser lançá-lo, deveria considerar o nome de Gustavo Mendanha ou até mesmo do vice-governador Daniel Vilela no pleito.

O que não pode, segundo Felipe, é o MDB abrir mão do protagonismo para ceder espaço a candidaturas que não se firmaram – como as de Bruno Peixoto (UB) e Jânio Darrot.

Deputado quer tornar torcida do Vila Nova patrimônio imaterial de Goiás

Já está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), na Alego, o projeto do deputado Major Araújo (PL), que declara a torcida do Vila Nova como patrimônio imaterial de Goiás.

Nota 10

Para banda goiana Ousel. Desde 2019 na estrada, os músicos vão tocar no festival Mood Indigo, realizado em Mumbai, na Índia.

O evento é considerado pela crítica como um dos principais festivais de música independente na Ásia.

Nota Zero

Para Equatorial, que novamente mostrou que não reúne condições para garantir o mínimo de segurança energética aos moradores de Goiânia.

Durante a chuva que caiu nesta quarta-feira (08) na capital, a energia caiu em diversos bairros da cidade.