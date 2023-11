Fundador de partido de ultradireita é baleado na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O político catalão Alejo Vidal-Quadras, 78, um dos fundadores do partido de ultradireita Vox, foi baleado no rosto nesta quinta-feira (9) em Madri, segundo a polícia da Espanha.

Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Vidal-Quadras foi levado consciente ao hospital Gregorio Marañón, segundo o jornal El País. Autoridades médicas disseram à publicação que ele foi atingido na região maxilar.

“Quero transmitir a minha solidariedade e votos de uma rápida recuperação a Alejo Vidal-Quadras. Todo o meu carinho neste momento para ele e sua família”, escreveu o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, nas redes sociais.

O crime ocorreu no mesmo dia em que Sánchez anunciou um pacto com o partido separatista Junts, da Catalunha, para formar um novo governo.

Em troca do apoio, o premiê teria prometido anistia para membros da sigla que foram presos e sofrem processos após proclamarem a independência da Catalunha sem respaldo legal em 2017.

A aliança motivou protestos de opositores, incluindo apoiadores do Vox e de outras siglas de ultradireita na Espanha.

Após a divulgação do acordo, Vidal-Quadras se manifestou contra o pacto.

“A nossa nação deixará de ser uma democracia liberal e se tornará uma tirania totalitária. Nós, espanhóis, não permitiremos isso”, escreveu ele na plataforma X.

O ataque contra Vidal-Quadras aconteceu por volta das 13h30 no horário local (9h30 em Brasília) no bairro nobre de Salamanca. As motivações são desconhecidas.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, um motociclista que usava um capacete preto é o principal suspeito de ser o autor do tiro.

Os agentes isolaram o local do crime e fazem buscas. Por ora, nenhuma prisão foi feita.

Testemunhas descrevem o agressor como um homem “jovem e pequeno”, que usava calça jeans e casaco escuro.

Vidal-Quadras havia acabado de sair do seu prédio e estava sozinho no momento em que foi atingido “pelo menos uma vez”, disseram.

Investigadores do grupo de homicídios de Madri procuram pistas que possam levar ao criminoso. Agentes da polícia científica também foram mobilizados e coletaram amostras no local do crime.

Antes de aderir ao Vox, Vidal-Quadras foi presidente do conservador Partido Popular na Catalunha. Também foi vice-presidente do Parlamento Europeu de 1999 a 2014.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu uma investigação completa. Já o líder do Vox, Santiago Abascal, afirmou que Vidal-Quadras estava fora de perigo. Ele disse ser “muito cedo” para especular os motivos da agressão.