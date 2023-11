Um dia antes de se casar, mulher recebe mensagem do ex e toma atitude

Uma situação um tanto quanto inesperada viralizou no TikTok e os comentários dos internautas a respeito do ocorrido dividiram opiniões.

Uma mulher foi surpreendida ao receber uma mensagem que seu noivo enviou para a primeira mulher que ele amou na vida dele, um dia antes do seu casamento.

Ela resolveu compartilhar na rede social Tik Tok para saber se essa mensagem deveria ou não ter sido enviada para o ex-amor.

“Oi, esse ainda é o número da Alexsa?”, dizia a primeira mensagem enviada.

Confusa, Alexsa, responde no chat que sim, mas diz que não conhecia a pessoa que mandava a mensagem, dizendo que era alguém com quem ela não falava há anos.

Mais abaixo, em um textão enviado, o homem não identificado explica que se casaria amanhã e que sua noiva sabia que ele estava enviando essa mensagem, agradecendo por todo o tempo em que os dois tiveram juntos na época em que estavam em um relacionamento.

Na conversa, ele dizia: “Obrigado por ser meu primeiro amor. Obrigado por sempre me encorajar, obrigado por me manter longe de problemas, obrigado pelos momentos em que cuidou de mim quando eu estava doente e deprimido. Obrigado por me amar”.

E não terminou. Ele continuou elogiando o amor que sentia e reforçou que o tempo devia ter fortalecido ainda mais esse sentimento nela.

“Para o homem que tiver a sorte de ter você como esposa, espero que ele te trate com carinho, espero que ele saiba quem tem na frente dele, espero que ele demonstre amor e lealdade todos os dias mais. O que quero dizer com tudo isso é que você é a razão pela qual sei amar alguém.”, finalizou.

A declaração acabou dividindo literalmente as opiniões dos internautas, pois alguns acharam que ele não devia ter feito isso, enquanto outros elogiaram a atitude.

“Honestamente, isso não é ruim. Ele está expressando sua gratidão pelo que você fez por ele e por ensiná-lo a amar. Não que ele ainda ame você”, escreveu um usuário.

Outro seguidor disse logo abaixo: “Isso é absolutamente lindo, tão maduro da parte dele perceber que é o homem que é hoje porque você já foi na vida dele”

Confira o vídeo completo da história: