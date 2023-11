Essas foram as reações da mãe de Marília Mendonça sobre ‘piada’ de humorista

Uma piada feita pela comediante Giovanna Fagundes sobre o acidente aéreo, ocorrido em novembro de 2021, no interior de Minas Gerais (MG), que causou a morte da cantora Marília Mendonça, gerou polêmica nas redes sociais e causou revolta entre os familiares da artista.

Toda a repercussão teve início na quarta-feira (08) quando a comediante, que estava prestes a embarcar, publicou um vídeo nos stories do Instagram citando a fatalidade.

“Vai sair um avião daqui (de Jacarepaguá), do negócio de helicóptero. Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco, vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse story aqui para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu”, disse.

A citação logo repercutiu na web e gerou uma ‘onda’ de comentários negativos e pronunciamentos de alguns familiares da ‘Rainha da Sofrência’, como o de Dona Ruth, mãe da artista.

Sem citar nomes, por meio de stories do Instagram, a mulher chega a chamar Giovanna de “humorista ruim” e afirma que a filha, mesmo morta, ainda faz mais sucesso que a comediante.

“Parem de dar palco pra gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usa a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família pra fazer piadinha, ela é ridícula, nunca ouvi falar dessa mulher, não vai ser a primeira nem vai ser a última, porque a minha filha morta faz mais sucesso do que ela entendeu?”, disse.

Dona Ruth ainda completa afirmando que ela estaria tentando chamar a atenção e finalizou afirmando que uma hora a situação poderia acontecer com ela.

“Mais uma coisinha: uma hora a conta chega. Se ela não tem coração, se ela não tá nem aí com a dor de ninguém, uma hora pode ser o filho dela ou a mãe dela e vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada. Não que eu deseje isso pra ela, porque ela tá plantando, não é só ela não, tem um monte de humorista bosta que tá fazendo piada com o nome da minha filha”, encerrou.

Outro familiar que também manifestou o descontentamento com a situação foi o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo.

No X – antigo Twitter – ele chegou a publicar uma indireta para a Giovanna a comparando com o humorista Nego Di – que é criticado nas redes pelas piadas ácidas.

“Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha e feinha, né!”, escreveu.

Após a repercussão, a humorista utilizou as redes sociais para se desculpar sobre a fala e afirmar que não tinha intenção em magoar a família.

“Em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte da Marília Mendonça. […] Não foi a minha intenção em nenhum momento. E eu peço desculpas, assumo meu erro, assumo meu vacilo por ter tocado num assunto tão delicado”, afirmou.