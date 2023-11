Tire as crianças da sala! Três filmes picantes para assistir nos streamings

Quando falamos no gênero romance com uma pegada hot/erótica, ainda existe um certo “tabu” entre os apreciadores de produções audiovisuais, mas, o gênero vem ganhando cada vez mais espaço através da popularização dos streamings no mundo todo.

Produções que envolvem o romance e o erotismo são fortemente presente no mundo literário, através de livros famosos no mundo todo, como os Best Sellers: Toda Sua da autora Silvia Day e A Garota do Calendário da autora Audrey Carlan, que venderam milhares de cópias em todo mundo, disseminando o gênero dentro da literatura.

As produções que carregam o erotismo tomaram força na indústria audiovisual após o sucesso nos filmes da franquia Cinquenta Tons de Cinza, adaptados de uma série de livros com o mesmo título publicados em 2011. O lançamento do primeiro filme aconteceu em 2015 e se tornou febre nos cinemas, levantando fortes discussões de diferentes pontos de vista sobre pudor, fetiches e desejos, das quais, até os dias atuais “assombram” produções do gênero.

Minhas dicas de hoje são para desmistificar tudo aquilo que se pensa sobre filmes com narrativas picantes e cenas quentes, essas três histórias vão além de cenas sexo e diálogos vulgares, entregando uma narrativa cheia de mistérios e com plot twists que vão explodir sua cabeça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

A Vida Secreta de Zoe – Netflix (2014 – 1h34m)

Na trama, Zoe é uma empresária de sucesso, com uma carreira consolidada, casamento dos sonhos e filhos perfeitos. Zoe é tida como modelo de vida perfeita, mas ela tem desejos e tentações das quais não consegue fugir, levando a empresária a ter uma vida paralela secreta, que pode comprometer tudo aquilo que construiu. A Vida Secreta de Zoe vai te deixar de queixo caído.

The Voyeurs – Prime Vídeo (2021 – 1h56m)

No filme, um jovem casal, envoltos a uma fantasia sexual, passa a observar a vida de seus vizinhos diariamente através de um telescópio, mas à medida que as coisas se tornam mais intensas, o desejo passa a ser uma obsessão que leva a consequências inimagináveis que vão destruir a vida do casal. The Voyeurs é um filme que vai te deixar intrigado e o final vai te deixar paralisado.

O Lado Bom de Ser Traída – Netflix ( 2023 – 1h36m)

Nessa produção nacional, acompanhamos a jovem Babi, que descobre uma traição de seu companheiro de longa data. Movida pelo ódio e pela mágoa, ela decide embarcar uma nova jornada em sua vida, até que conhece Marco, e juntos passam a viver uma história repleta de desejo e tensão sexual. O Lado Bom de Ser Traída e repleto de cenas quentes, que mostram a beleza do sexo.

Agora é só colocar as crianças na cama, preparar a pipoca, se aconchegar no sofá e se envolver com essas histórias picantes que vão te surpreender até o último minuto e transformar sua forma de ver produções do gênero. Bom filme.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.