Governo de Goiás anuncia que mais estudantes vão ter direito a cartão com dinheiro para usar todo mês

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), enviou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta sexta-feira (10), um anteprojeto para a alteração da Lei nº 21.162, que instituiu o Bolsa Estudo, com o intuito de estender o programa até 2026.

O benefício, que concedia o valor de R$ 100 aos alunos do ensino médio da rede pública, estava previsto para ser encerrado já ao final deste ano.

Porém, a proposta busca assegurar a continuidade do atendimento aos jovens por mais três anos, bem como incluir os discentes que cursam o 9º ano do ensino fundamental.

A previsão é de que a ampliação do programa passe a destinar, a partir de fevereiro de 2024 até dezembro de 2026, dez parcelas mensais no valor de R$ 111,92 para todo aluno beneficiado.

A política tem sido vista por especialistas como uma importante estratégia no combate à evasão de adolescentes do sistema educacional.

De acordo com informações do Censo Escolar 2022, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Goiás se situa como o segundo estado com o menor índice de abandono escolar no ensino médio (1,8%), atrás apenas de Pernambuco (1,5%).

De acordo com a minuta do anteprojeto, a ação governamental está contemplada nos instrumentos orçamentários, com adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA).