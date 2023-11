Conheça os países mais encantadores para viver a experiência do Natal

O Natal é uma das datas mais importantes do calendário cristão, sendo um momento de celebração e encontro com família e amigos queridos. Com isso, a escolha de onde passar o dia é importante, visto que existem países que realmente proporcionam uma experiência mágica.

A cidade de Lapônia, na Finlândia, é um ótimo lugar para quem ama ver Papais-noéis. A figura pode ser vista vestida de vermelho em todo o local, já que a prefeitura e os moradores se esforçam para criar um universo da data especial.

Outra opção é Nova York, nos Estados Unidos, ambiente que já foi usado em diversos filmes natalinos. Com as luzes brilhantes e neve que cobre os topos dos prédios e ruas, a cidade é um dos principais destinos mundiais na época.

O Rockefeller Center é um dos pontos turísticos mais visados, onde é possível encontrar a grande árvore de natal e patinar no gelo.

Munique, na Alemanha, é um dos destinos mais pitorescos no final de ano, já que possui uma árvore de 30 metros posicionada em praça Marienplatz, a principal do município. Além disso, há mais de 24 feiras natalinas onde é possível comprar desde decorações e roupas até comidas temáticas.

A época de Natal também é de movimento em Praga, na República Tcheca. Por lá, turistas aproveitam a rua histórica de Nerudova e a arquitetura gótica e barroca das construções. Seja um espetáculo de balé no Teatro Nacional ou os mercados da Praça Venceslau, o país oferece momentos memoráveis.

Por fim, Viena, na Áustria, é um dos locais mais visitados no Natal. São três mercados natalinos em praça pública, preenchidos com o cheiro de vinho com especiarias e luzes encantadoras que enfeitam os prédios históricos.