Erro inacreditável quase fez piloto da Latam pousar em aeroporto errado

O piloto de um avião da Latam quase pousou no aeroporto errado após uma falha dos equipamentos da aeronave.

Conforme post compartilhado no Instagram pela página Papo de Aeroporto, o caso aconteceu nesta terça-feira (14).

O comandante do avião modelo A320 teria se confundido com o destino em decorrência de uma falha no GPS, levando o acreditar que estava indo para São José do Rio Preto (SP).

Ele, inclusive, chegou a confirmar que estava visualizando o aeroporto da cidade, quando, na verdade, estava se aproximando para pouso em Catanduva (SP), município vizinho, a 50 km de distância.

No entanto, o controlador de voo em solo alertou que a aeronave estava traçando a rota equivocada, o que poderia ser perigoso.

Isso porque a pista do aeródromo de Catanduva é mais estreita e poderia não comportar o avião da Latam.

Apesar da confusão, a aeronave conseguiu arremeter e foi levada para o destino correto.