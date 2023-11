Pode não parecer, mas as mulheres possuem um certo parâmetro na hora de se relacionarem com os homens, trata-se de estilos de homens que elas mais gostam.

Nessas horas, elas avaliam não só questões estéticas, mas também comportamentos e características que fazem desses caras bons partidos!

6 estilos de homens que são irresistíveis e as mulheres adoram:

1. Financeiramente consciente

Começando nossa lista aqui está um homem que garante um compromisso promissor e uma felicidade na relação.

Se tratando desse tipo, a mulher vai ter alguém com os pés no chão, que pensa no patrimônio primeiro e estabilidade, para depois pensar em festas e eventos.

Assim, você terá alguém seguro na relação, tendo altas chances de se ter conforto e ao mesmo tempo estabilidade ao longo dos anos.

2. Engraçado

Nesse tópico não estamos nos referindo a aqueles caras piadistas de plantão e inconvenientes.

Estamos falando daquele homem alto astral, leve e que de forma moderada é engraçado, não te deixando triste mesmo diante de adversidades do dia a dia.

3. Romântico na medida certa

Em pleno século XXI não se fala tanto em romantismo, mas para as clássicas de plantão, temos aqui um ótimo tipo de homem para te fazer feliz.

Os homens românticos prezam por cada data do relacionamento, costumam respeitar suas lágrimas e são ótimos para entender tudo o que você sente.

4. Independente

Nada pior do que se envolver com alguém que precisa de outras pessoas para resolver tudo na vida, não é mesmo?

Logo, se você encontrar um homem que não precisa de nada, nem de ninguém para seguir a vida, saiba que ele é o cara certo para uma boa relação.

5. Respeitoso

Em paralelo a isso, há também aquele que não te reprime quando expõe suas opiniões e também não impõe seus limites.

Culturalmente, vivemos em um país patriarcal, que acaba diminuindo as mulheres para não manifestarem suas vontades e concepções.

Logo, se você conheceu um cara que foge dessa curva, ele é a aposta certa!

6. Motivador

Por último, nenhum ser humano consegue viver absolutamente sozinho, precisamos de conexões e contato com outras pessoas para nosso desenvolvimento pessoal.

Por isso, todo mundo merece um companheiro para a vida, que apoie os feitos e nos encoraje a seguir nossos sonhos.

