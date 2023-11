Adolescente vítima de acidente em rodovia de Goiás era jogador de futebol

O jogador de futebol Anderson Silva Santana, de apenas 17 anos, perdeu a vida em um acidente fatal na rodovia GO-241, na zona rural de Formoso, no Norte goiano, na noite desta sexta-feira (17). O adolescente completaria 18 anos na próxima terça-feira (21).

Por volta das 19h, sob chuva intensa, Anderson voltava do trabalho com outras duas pessoas no carro de modelo Volkswagen Gol, que puxava uma carreta. Na direção contrária, trafegava uma carroça, movida a cavalo.

Assim, devido à baixa visibilidade e pista molhada, o motorista do carro perdeu o controle. Neste momento, a carreta se soltou, atingiu a carroça e fez com que o cavalo colidisse de frente com o veículo.

Todos os envolvidos precisaram ser socorridos, apresentando ferimentos graves. O jogador chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Formoso, mas não resistiu e faleceu no caminho.

As demais vítimas foram atendidas no Hospital Centro Norte de Uruaçu e no Hospital Municipal de Porangatu.

Anderson, morador de Formoso, ocupava a posição de goleiro no Formoso Atlético Clube (FAC) e também trabalhava com forragem em PVC. A Secretaria de Esporte e Lazer do município emitiu uma nota lamentando a morte do adolescente.

“A Prefeitura de Formoso lamenta profundamente o falecimento de Anderson Silva Santana. ‘Espalhou alegria e cumpriu sua missão com muita dedicação e amor’. Todos nós solidarizamos com a família e amigos neste momento de dor”, afirmou.