Conheça o município goiano que tem belas praias e uma culinária local rica e deliciosa

Pratos culinários de dar água na boca e, de quebra, praias para se aliviar no calorão cercadas por belas paisagens. Quem pensa que para achar as combinações seja necessário viajar vários km, um município em Goiás tem chamado a atenção por deter uma série de atrativos para os turistas.

Localizada próximo à divisa com Mato Grosso (MT), Nova Crixás é considerada a 5ª maior cidade em extensão territorial do estado, é ocupada por cerca de 13 mil habitantes e tem apenas 41 anos.

O município fica fixado numa região abundante em recursos hídricos, o que a torna ideal para quem está em busca de se aliviar das elevadas ondas de temperaturas.

Por lá, quatro rios cercam a localidade, sendo eles: o Crixás Mirim, o Crixás Assú, o Rio do Peixe e o mais conhecido e amado pelos goianos, o Araguaia.

Nos Rios do Peixe e Araguaia, há diversas ilhas e praias isoladas, onde quem prefere opções mais rústicas podem acampar nas areias macias e quentes que os ambientes oferecem.

Ainda há opção de passeios de lancha, jet ski, banhos nas águas, caminhadas e, para quem é fã de pesca, diversas espécies de peixes circulam nos rios.

Para além dos recursos hídricos, o ambiente abriga acampamentos, com completo serviços de lazer, hospedagem e alimentação para os turistas, além do Lago Portal do Araguaia.

Mas para quem está em busca de mais tranquilidade, há também o distrito de São José de Bandeirantes. Um dos charmes do local é a ampla quantidade de chalés de aluguel às margens dos rios, que permitem um contato direto com a natureza.