Polícia procura prefeito que invadiu casa da ex e efetuou 15 disparos

Autoridades policiais de Iporá, região Oeste de Goiás, procuram o prefeito do município Naçaitan Araújo Leite (PSDB), suspeito de invadir a residência da ex-namorada e disparar 15 vezes contra o imóvel, nesta sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Civil (PC), o político teria se separado da mulher há aproximadamente dois meses, porém não aceitava o fim do relacionamento.

Por esse motivo, homem teria dirigido até a residência da vítima, onde utilizou a própria caminhonete para quebrar o portão, invadindo o local.

No momento da ação, estavam na casa a mulher com o atual namorado, ambos dentro do quarto. O suspeito teria então disparado 15 vezes contra o cômodo. Apesar disso, ninguém se feriu.

Após o atentado, o prefeito fugiu e segue procurado pelas autoridades.

Em nota, a PC garantiu que a Delegacia da Mulher de Iporá já está investigando o caso e que “todas as providências iniciais cabíveis já foram adotadas. O delegado responsável pelo caso, Bruno de Paula, vai se pronunciar a respeito após a conclusão das investigações”.