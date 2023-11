Fã de Taylor Swift que estava no Rio para show é morto a facadas em assalto

GABRIEL VAQUER E ITALO NOGUEIRA

ARACAJU, SE, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Um fã da cantora Taylor Swift, que estava no Rio de Janeiro para assistir ao show da artista neste domingo (19) foi assassinado a facadas nesta madrugada. Os assaltantes haviam deixado a cadeia pouco antes de cometerem o crime.

A informação foi confirmada pela reportagem. O turista era de Mato Grosso do Sul. Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, estava na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, quando três homens lhe abordaram e tentaram assaltá-lo.

Gabriel não reagiu, segundo a polícia, mas foi esfaqueado por Anderson Henriques Brandão, Alan Ananias Cavalcante e Jonathan Batista Barbosa. O caso aconteceu por volta das 3h. A polícia prendeu em flagrante Anderson e Alan. Eles confessaram participação no crime.

Alan havia saído da cadeia na tarde de sábado (18), por ter sido preso após roubar 80 barras de chocolate no mesmo bairro de Copacabana na sexta (17). Em nota enviada à reportagem, a polícia civil diz que está em busca de Jonathan Batista.

“A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos. Testemunhas foram ouvidas e relataram que ele estava com um grupo de amigos quando foi abordado por dois criminosos, que anunciaram o assalto. A vítima foi esfaqueada e não resistiu”, diz a nota.

Após o crime, os agentes levantaram informações e identificaram os autores. Um deles já foi detido em uma ação integrada com a Polícia Militar, e o segundo criminoso está sendo procurado”, conclui o comunicado.

Trata-se do segundo fã de Taylor Swift que morre no fim de semana. Na sexta (17), a estudante Ana Benevides passou mal por conta do calor e morreu. O caso provocou reações em todo o Brasil.

QUEM ERA O FÃ DE TAYLOR SWIFT MORTO EM ASSALTO

Gabriel era natural de Mato Grosso do Sul, mas estudava engenharia aeroespacial em Minas Gerais, com formatura prevista para o próximo ano.

Ele estava no Rio de Janeiro há dois dias com amigos da faculdade e encontraria duas primas na cidade para irem ao show de Taylor Swift neste domingo.

Gabriel é filho da secretária-adjunta de Assistência Social de Campo Grande (MS), Inês Mongenot. Em suas redes sociais, a prefeita Adriane Lopes (PP), lamentou o crime.

“Diante de uma partida tão abrupta e dolorosa, espero que você [Inês] e sua família encontrem em Deus a serenidade necessária para lidar com este momento desafiador”, escreveu a prefeita.