Motorista de aplicativo mostra o que pode acontecer com quem coloca endereço errado

Ao pedir uma corrida por aplicativo, é comum confundir os endereços e colocar um destino diferente do pretendido. No entanto, tais casos podem ter um final perigoso, segundo um motorista que trabalha em tais plataformas.

Rafael de Paula compartilhou nas redes sociais o que acontece com pessoas nessas situações e chamou atenção de diversos internautas. O profissional, que atua em João Pessoa (PB), contou que atendeu uma corrida de duas turistas, naturais de Belo Horizonte (MG), que passaram pela confusão.

Ao entrar no carro, ele confirmou o destino e então seguiu o mapa até o local. Porém, ao se aproximar do que deveria ser um pagode, o motorista notou que a rua estava vazia, sem nenhum movimento de vida noturna.

Com isso, as passageiras notaram que inseriram o endereço incorreto. De acordo com o motorista, o profissional nesta situação poderia agir de três maneiras, sendo a primeira pedir para alterar o destino no aplicativo e levar as turistas ao local correto.

A segunda opção seria oferecer um valor por fora e, por fim, a última alternativa seria deixar as passageiras no local errado. Segundo Rafael, ele escolheu a primeira opção.

Diante da história, o motorista perguntou aos internautas o que eles fariam nesta situação. Diversas pessoas comentaram que deixariam as passageiras alterarem o destino, enquanto outros disseram que analisariam o caso.

“Na maioria das vezes eu deixo alterar o destino mas tudo depende da situação”, disse um. “Eu teria deixado alterar o destino, já aconteceu comigo e não me custou nada, ser gentil às vezes é necessário”, comentou outro.