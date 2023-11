Existem alguns países para se trabalhar de forma facilitada e ganhar uma boa grana lá fora que muita gente nem imagina que existem.

Mudar de vida é um dos grandes sonhos do brasileiro. Começar uma nova fase em um novo lar, uma nova cultura, uma nova rotina, novos hábitos, em um ambiente que te acolha e que a moradia seja facilitada.

Fora do Brasil isso é possível. Pensando nisso, separamos para você uma lista com alguns países para se trabalhar de forma facilitada e que é possível ganhar dinheiro no exterior.

6 países para trabalhar de forma facilitada e ganhar dinheiro no exterior

1. Noruega

Considerado um dos melhores países para trabalhar, a Noruega oferece ótimos salários, segurança, infraestrutura, saúde e uma boa qualidade de vida. As melhores áreas para se começar a ganhar dinheiro por lá sendo um estrangeiro são as da saúde, educação, tecnologia da informação e óleo e gás.

2. Holanda

Considerada o paraíso financeiro para os jovens, a Holanda é uma terra com boas oportunidades de conseguir bons empregos, principalmente para os jovens com diplomas universitários ou altas qualificações profissionais. O lugar é um seleiro de boas oportunidades para profissionais da engenharia, ciência da computação, economia, química, indústria e serviços.

3. Suíça

Excelente local para moradia e trabalho por conta da boa qualidade de vida que oferece a seus habitantes. Emprego por lá tem bastante, para diversas áreas do conhecimento e que oferecem altos salários. Afinal, essa região tem um alto índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e figura entre os melhores cenários econômicos atuais.

4. Reino Unido

Considerado uma boa opção para sair do Brasil, começar uma nova vida e ganhar dinheiro. Depois da saída do Reino Unido da União Europeia, o país vive uma nova fase econômica. Imigrantes podem começar a tirar uma boa grana por lá em empregos nas áreas de enfermagem, motorista de caminhão, profissionais de logística e entregas e área da tecnologia da informação (TI).

5. Irlanda

Esse lugar mostra que não é só pastos e áreas verdes deslumbrantes para atrair turistas, a geração de emprego é forte. A Irlanda é considerada um dos melhores e mais fáceis países para quem deseja morar e ganhar dinheiro. O ramo da indústria é um campo forte por lá que emprega milhares de pessoas, inclusive pagando melhor ainda mão de obra estrangeira qualificada.

6. Áustria

Boa opção para começar uma nova vida e fazer bons rendimentos financeiros, pois é palco de sede de muitas empresas e organizações globais. Além disso, o país possui muitas indústrias em pontos estratégicos do mapa e profissionais de várias áreas do conhecimento são bem-vindos, principalmente os estrangeiros com ótimas qualificações profissionais. Basta pegar o currículo, afinar o idioma e chegar para começar tudo do zero.

