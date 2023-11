Algumas relações são mais intensas para apenas um dos envolvidos, e isso não é saudável. Existem sinais capazes de mostrar que sua paixonite não quer nada sério com você.

Deixar claro as intenções é fundamental para a construção de qualquer relação, mas algumas pessoas não expõem tudo o que pensam, deixando as outras com a “pulga atrás da orelha”.

Entenda alguns sinais que podem dizer que alguém não está interessado em ter um relacionamento com você. Ficou curioso? Leia até o final.

6 sinais de que a pessoa que você está ficando não quer nada sério com você

1. Desinteresse

De um simples vácuo no WhatsApp, a um “bolo” em encontros marcados com antecedência, o desinteresse começa em pequenas atitudes e leva um tempo até que seja percebido, fique atento.

Se a pessoa não demonstrar interesse em ter sua companhia, fuja enquanto há tempo. Priorize quem quer estar ao seu lado.

2. Falta de atitude

Se você é sempre a pessoa que toma as rédeas da situação, eu sinto muito, existem grandes chances de você estar sendo enrolado.

A falta de proatividade atrapalha muito o desenvolvimento de uma relação, podendo indicar que, talvez, sua companhia não seja prioritária.

3. Não quer compromisso

Quem nunca ouviu, “Eu não estou pronto para uma relação agora, mas adoro estar com você”, a própria frase já diz tudo.

Se uma pessoa não está preparada para ter você na vida dela, existem muitas outras que estão, não se diminua para entrar na vida de ninguém.

4. Some sem nenhum motivo

Essa é clássica e sempre começa aos poucos, um sumiço aqui, outro desaparecimento ali e quando você perceber, as conversas serão cada vez mais raras e rasas.

Quando a pessoa está realmente afim de você, ela sempre vai tirar um tempinho para te responder, caso contrário, são apenas desculpas de quem não quer nada sério.

5. Evita fazer planos para o futuro

Até planos mais simples, como ir ao cinema, se tornam uma tarefa árdua, quiçá idealizar um futuro a dois.

Se o seu “crush” não estiver aberto a nenhum plano para o futuro, é preocupante. Quem tem interesse em construir uma relação, naturalmente, vai começar a pensar em uma vida juntos.

6. Não te apresentar para a família

Fechando a lista, a principal atitude que, definitivamente, mostra a falta de interesse em ter um compromisso, é não te apresentar para familiares e amigos.

A opinião das pessoas que amamos, são extremamente importantes, todos nós confiamos em alguém. Obre o olho, talvez, seu futuro cônjuge só querem te enrolar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!