Dupla ostenta correntes e anéis e é presa após furto de quase R$ 500 mil de joalheria em Goiânia

Uma coincidência, agilidade no patrulhamento e ostentação. O furto em uma joalheria de quase R$ 500 mil foi desvendado na noite dessa quarta-feira (22) recheada de situações inusitadas, mas suficientes para que os suspeitos fossem presos.

O dono de uma galeria localizada no Bairro Santo Ilário, em Goiânia, foi avisado que haveria um vazamento de água no local. Entretanto, quando chegou, mais do que a intercorrência estrutural, percebeu que uma das lojas do centro comercial – de produtos com alto valor agregado – teria sido arrombada.

Ao acionar os policiais militares e os donos da joalheria, começou-se uma ronda rápida na região. Logo, os agentes perceberam dois indivíduos ‘carregados’ de correntes e anéis de prata nos dedos e pescoços em frente a uma distribuidora de bebidas.

Tão logo a dupla foi abordada, os proprietários identificaram os objetos furtados. Com eles, haviam ainda duas mochilas repletas de correntes, pulseiras, pingentes, brincos e berloques. No total, eram mais de 2 mil peças que atingiam o valor de quase R$ 500 mil.

Eles confessaram o crime e foram encaminhados para delegacia.