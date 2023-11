Roberto quer provar que saúde em Anápolis funciona e que viagens não são passeios

Tentando mudar junto aos anapolinos a imagem de preguiçoso e distante, captada em entrevistas qualitativas feitas com a própria população do município, Roberto Naves (Republicanos) voltou da China decidido a mostrar que trabalha e que não ficou apenas passeando no exterior.

Até o final da semana, o prefeito pretende visitar o máximo possível de redações e estúdios de rádio e TV para tentar defender a gestão dele.

Seu principal objetivo é mudar essa impressão mostrando que a saúde no município funciona e que ele terá êxito em atrair um centro de distribuição da Alibaba para Anápolis.

É algo que nem mesmo os auxiliares mais próximos acreditam que dará certo, mas não há muitos também reconhecem que é melhor do que fazer nada.

“As escapadas para o Araguaia e Disney enquanto a cidade passava por enchentes e pacientes morrendo por falta de cirurgia e tratamentos adequados, aliado à forte percepção de que ele ficou rico após virar prefeito não somente torrou o capital político angariado na reeleição como também o tornou radioativo. Por isso, ele tenta colar a imagem dele a do Caiado e Bolsonaro”, observou um experiente líder partidário.

Thaís Souza e assessora gastam mais de R$ 16 mil da Câmara em viagens

Se engana quem pensa que a divulgação da farra das diárias na Câmara de Anápolis inibiria o uso dessa ferramenta por parte de vereadores.

Prova disso são os mais de R$ 16 mil que Thais Souza (PP) conseguiu para si e Poliana Sidney, amiga íntima e assessoria jurídica do gabinete da parlamentar na Casa.

Viagens para São Paulo e Brasília foram as justificativas apresentadas na requisição.

Entenda como essas diárias são pagas

À Rápidas, a Diretoria de Vomunicação da Câmara explicou que não existe verba fixa de diárias para cada gabinete.

Os requerimentos são feitos de maneira individual e a autorização é dada posteriormente pela Mesa Diretora da Casa.

Caiado estará na posse de Javier Milei

Ronaldo Caiado (UB) integrará a comitiva brasileira que participará da posse de Javier Milei, eleito recentemente presidente da Argentina.

Ele estará ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo. O convite foi feito pelos ex-presidentes Jair Bolsonaro (Brasil) e Maurício Macri (Argentina).

Programa anunciado por Lula já é realidade em Goiás

Recentemente, o presidente Lula (PT) anunciou a criação de uma “poupança” para os estudantes de Ensino Médio do país. Ao final dos três anos, os alunos poderão retirar o dinheiro e gastar como quiserem.

Em Goiás, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) já paga mensalmente o valor de R$ 111,92 aos alunos com ao menos nota 6.0 e presença mínima de 80%.

Quem repete de ano também perde o direito ao benefício.

Nota 10

Para direção do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), de Goiânia.

A unidade fará força-tarefa no próximo sábado (25) para realizar procedimentos cirúrgicos em pacientes, na maioria idosos, que estão na fila do SUS.

Nota Zero

Para RMTC e CMTC, que deixaram ruir nos últimos anos a estrutura do terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. E a conta chegou!

As fortes chuvas que caíram na capital fizeram com que a água caísse mais na parte de dentro do terminal do que do lado de fora.