Ruas de Goiânia serão interditadas para passagem de Marcha Para Jesus; saiba quais

Durante o próximo sábado (25), algumas ruas do setor Central de Goiânia passarão por alterações no trânsito, com interdições do trecho de acesso à Praça Cívica e Praça do avião.

As alterações são devido à realização da quarta edição da “Marcha Para Jesus” – evento que pretende reunir milhares de cristãos de diversas cidades do estado para manifestação da fé.

A concentração terá início às 12h, na Praça do Avião, e a previsão é que a saída ocorra às 14h. O percurso contará com pouco mais de 2 km e seguirá pela Avenida Tocantins até a Praça Cívica, onde uma estrutura será montada para ministrações e apresentações.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é que as ministrações tenham uma duração de aproximadamente 06 horas e que 400 mil pessoas estejam presentes.

Entre os nomes confirmados para participar na marcha, estão: Isadora Pompeo, Pedras Vivas, Sarah Beatriz, Jeffersson e Suellen, e outros.

Organizada pela Igreja Fonte da Vida, o evento contará com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).