Diretora de Anápolis impede que alunos saiam da escola e é escoltada pela polícia

Na tarde desta quinta-feira (23), várias mães e pais de alunos da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, situada no Bairro Bandeiras, em Anápolis, realizaram uma manifestação contra a reeleição da diretora da unidade. A situação acabou escalando e foi necessária a intervenção da Polícia Militar (PM).

Após eclodirem diversas denúncias de maus tratos e negligência com as crianças, formalizadas até mesmo no Ministério Público (MPGO), a comunidade se organizou para tentar dar um basta na situação.

“Ela viu que a gente estava lá e trancou as crianças na escola, não queria sair. O filho dela estava na porta e ficou tirando fotos das placas dos nossos carros. Ela só liberou quando chegou outra viatura, o policial foi lá e falou para soltar os alunos, isso uma hora depois do horário”, revelou uma das mães presentes, ao Portal 6.

Ao perceber a mobilização na porta da escola, a direção teria decidido segurar as crianças dentro do prédio, de modo que vários pais, que sequer faziam parte do protesto, tiveram que aguardar na porta até os ânimos acalmarem.

“Mostramos para os policiais as fotos das crianças machucadas, por brigas e confusões ocorridas na escola, e eles ficaram revoltados e foram lá falar com a diretora para ela liberar as crianças. Depois que ela liberou, ainda esperou muito tempo para os pais saírem e foi embora escoltada pela polícia”, revelou outra.

Em vídeo, gravado no momento do episódio, é possível ver a imensa mobilização e confusão que se instaurou após os militares conseguirem mediar a saída das crianças.

“Não adianta ir na diretora, essa diretora não faz nada, só passa o pano e pede dinheiro. Não é possível, dois moleques juntarem em uma menina pequena de soco, e ela não tomar nenhuma atitude contundente, eu vou lá na Secretaria de Educação”, apontou o pai de uma aluna que, nesta segunda-feira (20), teria sido agredida na escola.

O Portal 6 já havia repercutido, em setembro, o caso de uma mãe que passou por situações angustiantes junto ao filho autista, que estuda na unidade. Na época, a gestora havia sido acusada de realizar “vista grossa” para os graves problemas que aconteciam no corpo discente e até mesmo docente.

Polêmicas também fora das salas de aula

A eleição para diretores da rede municipal estava marcada para acontecer nesta sexta-feira (24), sendo a atual gestora a única candidata da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias.

Contudo, na quarta-feira (22), o secretário municipal de Educação, Alex Martins, anunciou o adiamento do processo eleitoral.

A seleção foi remarcada para o dia 08 de dezembro, sob a justificativa da necessidade de conferir documentos relativos às candidaturas.

A reportagem do Portal 6 buscou, junto à Secretaria Municipal de Educação (Semed), informações relativas tanto ao episódio na porta da escola quanto à eleição para gestão da unidade, mas não obteve resposta.

*Colaborou Caio Henrique.