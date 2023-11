O ano de 2023 promete se encerrar de uma maneira incrível para alguns signos, que podem jogar na loteria sem medo e se arriscarem. Isso porque a sorte vai chegar com tudo na porta desses nativos.

De acordo com a astrologia, o próximo ano de 2024 será repleto de mudanças e transformações positivas, devido às novas transições de alguns planetas grandiosos por outras casas do zodíaco – em especial, o planeta Júpiter, que é regente da sorte.

O astro em questão leva cerca de um ano para transitar de uma casa para outra. Neste momento, ele se encontra em Touro, mas logo mais estará entrando em Gêmeos e essa alteração poderá beneficiar outros signos também.

Para entender melhor como essa sorte se voltará e por que pode ser incrível arriscar na sorte desde já, confira a lista que separamos logo abaixo com os três mais contemplados. Veja só! (Leia com o seu Sol, ascendente ou Lua).

Uma onda de sorte vai chegar para estes signos, que podem jogar na loteria:

1. Gêmeos

Os geminianos estarão com toda a sorte nos próximos meses, evidentemente, graças a passagem de Júpiter. Vale a pena lembrar que a última vez que o planeta esteve nesta posição foi em 2011. Logo, é bom aproveitar a passagem e não deixar nada escapar.

Sorte no jogo, sorte no amor, no campo profissional e até mesmo sorte na sorte! É este o lema para este signo em um futuro bem próximo.

Ouçam bem a intuição e saberão exatamente quais os melhores caminhos a serem seguidos e quais decisões tomarem.

2. Touro

Os taurinos também poderão ser bem contemplados com a sorte não só neste fim de ano, mas até o dia 25 de maio, quando o planeta – de fato – passa pela transição completa para a casa de gêmeos.

Ainda há bastante tempo para apostar em loterias e conseguir passar o final de ano excelente, começando o próximo ciclo com uma boa quantia na conta.

3. Virgem

Por fim, pessoas com o Sol, ascendente ou Lua em virgem podem se dar muito bem nos próximos dias. A sorte promete chegar com tudo, mas é preciso arriscar uma ‘fézinha’ nos bilhetes de loteria.

Não custa nada tentar e confiar um pouco em tudo aquilo que o destino os reserva!

