O amor está no ar e, quem não quiser entrar nessa, vai ter que segurar a respiração forte. Existem quatro signos que estão com os dias contados para deixar a solteirice e achar alguém muito recíproco.

Com direito às declarações mais clichês, que tanto sonharam, esses nativos poderão terminar o ano com uma paixão avassaladora e começar 2024 com o pé direito no romantismo.

Não existem pragas e inveja que distorçam os caminhos desses signos, que já estão predestinados a encontrar a alma gêmea por agora. Por mais que acreditem não estar preparados ainda, tudo acontecerá no tempo certo.

A única exigência (como contrapartida) é não fechar nenhuma porta! Já passou da hora de ser feliz e essa pessoa poderá agregar muito, não só no amor, como também em outros caminhos. Será uma relação de muito aprendizado, muito amadurecimento e vocês se sentirão transbordando.

Ficou curioso e quer saber quais serão os sortudos desta vez? É simples! Confira logo abaixo os signos que separamos e algumas dicas que o horóscopo deixou para cada um! Olha só! (Leia com o Sol, ascendente ou Vênus).

4 signos que estão com os dias contados para deixar a solteirice e achar alguém:

1. Touro

É, taurinos teimosos! O amor promete chegar com tudo e prospectar os traumas antigos nesta nova relação será um erro tremendo! Experimente deixar acontecer e se soltem! Nem todas as mudanças são tão caóticas quanto pensam!

2. Leão

Os leoninos também poderão desfrutar de uma relação estável, sólida e recheada de surpresas positivas. Esse alguém poderá te ensinar que cuidar não é sua única ‘função’. Pode ser incrível aprender a ser cuidado também!

3. Virgem

Os virginianos vão ter que amenizar o lado crítico. Nem todo mundo é perfeito, mas vocês podem se complementar de uma forma tão singular, que ficarão extasiados. Ninguém vem com manual de instruções, porém o tempo será o responsável por fazer tudo se encaixar. Não tenha pressa!

Esse amor será digno de roteiros de filmes!

4. Sagitário

Por fim, o grande sortudo do zodíaco também irá ganhar na loteria do amor! Um romance leve, tranquilo e recheado de companheirismo pode deixar os sagitarianos maravilhados! Nem tente se esconder! O que é seu, o universo entregará!

