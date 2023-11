Conheça igreja centenária e misteriosa em Goiás que teria sido construída em cima de ouro

Na cidade de Silvânia, localizada a 80 km de Goiânia, encontra-se uma centenária paróquia que é facilmente uma das obras mais antigas ainda de pé no estado de Goiás.

Trata-se da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, fundada por volta do ano de 1774, no que hoje é o Centro do município. Ou seja, no próximo ano, o local estará completando cerca de 250 anos de existência.

A paróquia possui tamanha importância para Silvânia que foi tombada em 1980 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Em sua estética, a igreja possui arquitetura colonial e foi construída no sistema de gaiolas. Além disso, ela possui altares em estilo neoclássico.

Além disso, a paróquia possui algumas histórias interessantes. Isso porque, até 1846, eram feitos sepultamentos dentro do local.

No entanto, após interdição da vigilância sanitária da época, por causa da ocorrência de pestes, a igreja adquiriu um terreno para o cemitério.

Outra lenda a respeito do local é a de que, por debaixo da estrutura do templo, estaria escondido uma grande quantidade de ouro, abandonado na época de mineração.

Reformas

Entretanto, após tantos anos de pé, o patrimônio histórico de Silvânia passa por serviços de reparos.

Por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), foram investidos R$ 2,2 milhões para serviços de restauração do altar-mor, telhado, paredes, janelas, portas, sistemas elétricos, dentre outros.

As obras tiveram início na metade de setembro e devem ser concluídas até novembro de 2024.